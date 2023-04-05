Ломаченко закликав молитися за ворогів (відео)

Боксер продовжує підтримувати УПЦ МП

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) вкотре опублікував неоднозначне відео.

У себе в Instagram спортсмен розмістив фрагмент інтерв’ю зі старцем Фаддеєм Вітовницьким. На відео архімандрит, який помер у 2003 році, розповідає, що треба робити зі своїми ворогами, зокрема він закликав молитися за них.

"Хоче, не хоче — людина повинна молитися за ворогів, за тих хто нас не любить, хто обтяжений злими думками до нас. Ми повинні молитися за них і бажати їм багато добра. Хочеш чи ні, а людина має звільнитися від зла", - розповідав священник.

До речі, всі свої останні відео Ломаченко приховав від українців. А ось шанувальники "російського миру" з інших країн і користувачі з рф масово захоплюються не спортивним контентом від боксера. Напередодні Loma знову підтримав УПЦ МП у зв’язку із виселенням ченців із Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, 20 травня Василь проведе чемпіонський бій проти американця Девіна Хейні. Напередодні представник США публічно принизив українця.