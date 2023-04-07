Ломаченко - Хейни: букмекеры дали прогноз на главный бой мая

Большой бой пройдет в США

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится чемпионский бой в легком весе Василий Ломаченко (29-0, 15 КО) — Девин Хейни (17-2, 11 КО). Боксеры уже встречались лицом к лицу, и американец публично унизил украинца.

По мнению букмекеров, у Хейни больше шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На победу украинца можно сделать ставку с коэффициентом 2,75-3,30. В то же время победа американца более вероятна (1,43-1,44). Добавим, что ничья в этом противостоянии оценивается космическим коэффициентом 18,00. Аналитики William Hill считают, что поединок продлится всю дистанцию — коэффициент 1,22 против 4,00 (досрочное завершение боя)

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Хейни

Favbet: (победа Ломаченко 3,30 — ничья 18,00 — победа Хейни 1,43)

William Hill: (2,75 — 17,00 — 1,44)

Напомним, после официального анонса боя Василий угодил в серию скандалов, связанных с его активной поддержкой УПЦ МП. Добавим, Loma также разгневал украинцев, сфотографировавшись с российским бойцом UFC, который связан с рамзаном кадыровым.