Ломаченко – Хейні: букмекери дали прогноз на головний бій травня

Великий бій пройде в США

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться чемпіонський бій у легкій вазі Василь Ломаченко (29-0, 15 КО) — Девін Хейні (17-2, 11 КО). Боксери вже зустрічалися віч-на-віч, і американець публічно принизив українця.

На думку букмекерів, у Хейні більше шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу українця можна зробити ставку із коефіцієнтом 2,75-3,30. У той самий час перемога американця імовірніша (1,43-1,44). Додамо, що нічия у цьому протистоянні оцінюється космічним коефіцієнтом 18,00. Аналітики William Hill вважають, що поєдинок триватиме всю дистанцію — коефіцієнт 1,22 проти 4,00 (дострокове завершення бою).

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Хейні

Favbet: (перемога Ломаченка 3,30 – нічия 18,00 – перемога Хейні 1,43)

William Hill: (2,75 — 17,00 — 1,44)

Нагадаємо, після офіційного анонсу бою Василь потрапив у серію скандалів, пов’язаних із його активною підтримкою УПЦ МП. Додамо, Loma також розгнівав українців, сфотографувавшись з російським бійцем UFC, який пов’язаний з рамзаном кадировим.