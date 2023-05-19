Ломаченко — Хейні: онлайн-трансляція бою

Пряма трансляція шоу боксу у Лас-Вегасі

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені MGM Grand відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане великий бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,235 кг) між українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію шоу боксу у США. Жоден транслятор в Україні не наважився показувати поєдинок за участю Loma у прямому ефірі через скандальність спортсмена.

Онлайн-трансляція вечора боксу Василь Ломаченко — Девін Хейні

Проморолик бою Ломаченко — Хейні

Що на кону

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко спробує з другого разу виграти чотири чемпіонські пояси, які належать непереможному американцю. Девін після двох перемог над австралійцем Джорджем Камбососом володіє титулами IBF, WBA Super, WBC і WBO. Також боксери отримають дуже солідні гонорари.

Де дивитися бій

Офіційний транслятор вечорів боксу від компанії Top Rank в Україні Megogo відмовився показувати бій за участю Ломаченка, пославшись на "принципове рішення". Таким чином, офіційно поєдинок в Україні буде доступним для перегляду лише на західних медіаплатформах ESPN+ та Sky Sports. При цьому для використання даних сервісів необхідний VPN, а перегляд шоу боксу буде платним (близько 2 тисячі гривень). Орієнтовно, головний бій вечора розпочнеться у неділю, 21 травня, о 06:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Фахівці віддають перевагу чемпіону. На успіх претендента можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,10-3,30. Водночас перемога американця набагато ймовірніша — коефіцієнт 1,36-1,48.

Андеркард поєдинку

Перед головним боєм шоу в Лас-Вегасі відбудуться кілька цікавих поєдинків, зокрема Джуно Накатані та Ендрю Молоні битимуться за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі. Крім того, на ринг вийде непереможний онук Мохаммеда Алі Ніко Алі Волш.

Андеркард вечора боксу у Лас-Вегасі 20 травня

Останній бій

Обидва боксери востаннє виходили на ринг у жовтні 2022 року з різницею у два тижні. Василь здобув непереконливу перемогу над небитим американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 KO).

Найкращі моменти бою Ломаченко — Ортіс.

Хейні, у свою чергу, суддівським рішенням здолав вдруге Камбососа (20-2, 10 КО).

Найкращі моменти бою Хейні — Камбосос 2

Ломаченко та Хейні зустрілися на прес-конференції

Нагадаємо, Ломаченко після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну влип у серію скандалів, через що його фанатська база на батьківщині значно зменшилася. Багато українців відмовляються вболівати за Василя. Перед боєм Loma поміркував на тему війни, а Хейні відзначив шляхетність опонента.