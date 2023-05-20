Ломаченко — Хейні: де і коли безкоштовно дивитися супербій

Американська компанія зробила подарунок для любителів боксу з України

Промоутерська компанія Top Rank Boxing вирішила показати безкоштовно для українців супербій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та Девіном Хейні (29-0, 15). Раніше медіаплатформа megogo відмовилася транслювати цей поєдинок, зіславшись на принципове рішення.

Про це повідомляє пресслужба компанії на своєму YouTube-каналі. Зважаючи на все, українці зможуть побачити весь основний кард турніру, включаючи й головний поєдинок шоу. Зазначимо, у США та Великій Британії перегляд бою Ломаченко — Хейні коштуватиме близько 60 доларів (2200 грн).

Пряма відеотрансляція бою доступна на YouTube-каналі Top Rank Boxing

Хейні у поєдинку з Ломаченком захищає титули IBF, WBA Super, WBC, та WBO у легкій вазі. Бій українця з американцем розпочнеться у неділю, 21 травня, орієнтовно о 06:00 за київським часом. Українці зможуть насолодитися не лише головним поєдинком шоу, а й боями андеркарда. Трансляція від Top Rank розпочинається о 03:00.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко є андердогом у протистоянні з Хейні.

Нагадаємо, Олександр Усик особисто не відвідає поєдинок за участю Василя.