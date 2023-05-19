Усик "кинув" Ломаченка (відео)

Чемпіон не відвідає бій свого кума у Лас-Вегасі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не приїде на бій колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO). Напередодні Олександр викликав істерику у росіян, опублікувавши фото у вишиванці.

Про це в коментарі Seconds Out заявив менеджер Усика Егіс Клімас. Зазначимо, Олександр практично завжди відвідував бої Василя, але цього разу чемпіон зіслався на зайнятість. За словами Егіса, Усик займатиметься справами свого благодійного фонду.

"Чи приїде Усик у суботу, щоб підтримати Ломаченка? Ні, на жаль. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, постраждалим. Це все треба організувати", — сказав Клімас.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні не відбудеться у ніч проти 21 травня (час київський), проте українські транслятори не зацікавлені у проведенні прямої трансляції цього шоу боксу. До речі, букмекери не вірять в успіх українця.