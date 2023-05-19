Бій Ломаченко — Хейні не покажуть в Україні: де і коли дивитись бокс

Великий бій пройде в США

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) пройде великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Rank, у головному поєдинку якого відбудеться чемпіонський бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Вітчизняні транслятори відмовилися показувати бій в Україні.

Офіційна пряма трансляція бою Василь Ломаченко — Девін Хейні буде доступною для перегляду на території України лише на західних медіаплатформах ESPN+ та Sky Sports. Для перегляду поєдинку на цих сервісах необхідна підписка, вартість якої складає близько 2000 грн, а також VPN. Зазначимо, головний бій вечора боксу у Лас-Вегасі розпочнеться у неділю, 21 травня, орієнтовно о 06:00 (час київський).

Додамо, що Василь є андердогом у протистоянні з чемпіоном. Напередодні боксери провели фінальну пресконференцію, на якій українець розповів про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, хто розсудить чемпіонський бій Василь Ломаченко — Девін Хейні.