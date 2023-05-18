Ломаченко не забув про свою релігійність на дуелі поглядів із Хейні (відео)

Відбулася остання прес-конференція боксерів перед боєм

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та його американський суперник у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) провели битву поглядів.

Відповідне відео в соцмережах опублікував Top Rank Boxing. Традиційний захід відбувся після їхньої прес-конференції, на яку українець прийшов у футболці з написом "Псалом 103".

Цікаво, що під час дуелі поглядів Хейні вирішив не знімати окуляри. Бій відбудеться 21 травня 2023 року в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena.

Після прес-конференції боксери влаштували суперечку, яку американець почав звинуваченням на адресу українця про те, що той брудно проводить свої поєдинки.

Раніше Ломаченко зізнався, що йому подобається не бути фаворитом бою проти Хейні.

Водночас, українець вважає, що поєдинок з американським легковаговиком — його останній шанс виграти титул абсолютного чемпіона світу. Бій не покажуть в Україні, але на сайті "Телеграф" буде доступна його онлайн-трансляція.