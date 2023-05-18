Ломаченко не забыл о своей религиозности на дуэли взглядов с Хейни (видео)

Состоялась последняя пресс-конференция боксеров перед боем

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и его американский соперник в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) провели битву взглядов.

Соответствующее видео в соцсетях опубликовал Top Rank Boxing. Традиционное мероприятие состоялось после их пресс-конференции, на которую украинец пришел в футболке с надписью "Псалом 103".

Примечательно, что во время дуэли взглядов Хейни решил не снимать очки. Бой состоится 21 мая 2023 года в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena.

После пресс-конференции боксеры устроили перепалку, которую начал американец обвинением в адрес украинца о том, что тот грязно проводит свои поединки.

Ранее Ломаченко признался, что ему нравится не быть фаворитом боя против Хейни.

Вместе с тем, украинец считает, что поединок с американским легковесом — его последний шанс выиграть титул абсолютного чемпиона мира. Бой не покажут в Украине, но на сайте "Телеграф" будет доступна его онлайн-трансляция.