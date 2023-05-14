Ломаченко - про бой с Хейни: "Мой последний шанс"

Украинец мотивирован выиграть все четыре пояса в легком весе

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) назвал поединок с Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) своим последним шансом стать абсолютным чемпионом в легком весе.

Об этом он сказал на опубликованном Top Rank Boxing в YouTube видео. По словам бойца, его мотивация — завоевать все четыре чемпионских пояса, которыми владеет американец.

"Есть только один чемпион мира. Это последний шанс. Мы тренировались для этого. Это о стратегии, и только один бой. Это близко, очень близко", — отметил Ломаченко.

Проморолик боя

Соперники выйдут на ринг 21 мая 2023 года в американском Лас-Вегасе около 07:00 по киевскому времени.

Поединок Ломаченко — Хейни не будут показывать в Украине. Его онлайн-трансляция будет доступна на сайте "Телеграф".

Бой Ломаченко — Хейни будет показывать американский телеканал ESPN+, где используется система плати и смотри за сумму около 2200 грн. Поединок можно будет посмотреть и на британском вещателе Sky Sports, а также сервисе sky.com за около 1 305 грн.

Американский боксер должен заработать за бой в 10 раз больше соперника — около 9 млн долларов. Украинцу причитается приблизительно 900 тыс. долларов.

Претенденты на титул уже проводили пресс-конференцию накануне боя. Во время нее Хейни публично унизил Ломаченко.

Ранее известный тренер предрек поражение украинца. При этом букмекеры согласны с ним.