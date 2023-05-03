Ломаченко - Хейни: когда состоится супербой

Василий Ломаченко и Дэвин Хейни проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в Лас-Вегасе 21 мая. Во сколько начинается главный поединок.

В воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет бой с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Разогревочные поединки шоу бокса в США начнутся в 05.00 утра по киевскому времени, а главный бой вечера Ломаченко — Хейни начнется около 07:00. В Украине поединок не будут транслировать.

Телеграф напоминает, что бой Ломаченко — Хейни покажет американский телеканал ESPN+ по системе Pay-per-view (плати и смотри) за сумму около 2200 грн. Кроме того, поединок доступен на британском Sky Sports и его сервисе sky.com. Месячная подписка на него составляет 29 фунтов (1 305 грн).

Также за ходом боя онлайн можно будет следит в онлайн-трансляции от "Телеграф".

Американский боксера должен заработать за бой в 10 раз больше, чем соперник — около 9 млн долларов. Гонорар украинца составит 900 тыс. долларов.

Боксеры уже провели первую пресс-конференцию перед очным поединком. Во время нее Хейни публично унизил Ломаченко.

Недавно известный тренер дал прогноз, что американец побьет украинца. С этим согласны букмекеры.