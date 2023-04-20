"Один месяц до боя": Ломаченко тренируется под двумя флагами (фото)

Боксер ведет подготовку к бою в США

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) накануне боя с Девином Хейни (17-2, 11 КО) показал фото со своей тренировочной базы в США.

Боксер тренируется в зале под двумя флагами. Соответсвующий снимок спортсмен разместил на своем telegram-канале.

"Один месяц до боя", — подписал пост Ломаченко, прикрепивший снимок с тренировочной базы, а также постер к поединку.

На фото можно увидел сине-желтый украинский флаг, на котором написано прозвище боксера — Loma, а также флаг Белгорода-Днестровского, откуда родом боксер.

Василий Ломаченко на тренировочной базе

Спортсмен также опубликовал официальный постер к бою Ломаченко — Хейни с надписью "1 месяц до боя".

Постер к бою Ломаченко — Хейни

Напомним, Ломаченко и Хейни договорились о проведении боя 20 мая. На кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, которым владеет американец. Боксеры уже встретились друг с другом на первой пресс-конференции перед боем. Там Девин публично унизил Василия.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в последнее время зачастил с постами в поддержку УПЦ МП.