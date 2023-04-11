Никто его не побьет: обидчик Ломаченко уверен в непобедимости украинца

Боксер ссылается на свой опыт

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) Теофимо Лопес уверен, что в грядущем поединке украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) победит нынешнего чемпиона мира в абсолютном весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

В комментарии Essentially Sports американский боец отметил, что знает обоих соперников. Он указал на то, что знает, как все работает в этом виде спорте.

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"Ломаченко [победит]. Почему? Потому что Хэйни – не Теофимо. Никто не побьет Ломаченко. Я был с ним в ринге. Он умный. У него так много разных тактик, которые я никогда не использовал и не думал о них", — заявил Лопес.

По словам боксера, украинец владеет как грязной, так и чистой тактикой, но в любом случае, добавил он, к опыту Ломаченко никто не готов.

Напомним, что Лопес победил Ломаченко решением судей осенью 2020 года и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко будет драться с Хэйни 20 мая 2023 года в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Примечательно, что букмекеры не считают украинца фаворитом.

Недавно украинец и американец провели дуэль взглядов, по ходу которой соперник Ломаченко нашел способ его унизить.