Ніхто його не поб’є: кривдник Ломаченка впевнений у непереможності українця

Боксер посилається на власний досвід

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) упевнений, що в майбутньому поєдинку український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) переможе нинішнього чемпіона світу в абсолютній вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

У коментарі Essentially Sports американський боєць зазначив, що знає обох суперників. Він вказав на те, що знає, як усе працює в цьому виді спорту.

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"Ломаченко [переможе]. Чому? Тому що Хейні — не Теофімо. Ніхто не поб’є Ломаченка. Я був з ним у рингу. Він розумний. В нього так багато різних тактик, які я ніколи не використовував і не думав про них", — заявив Лопес.

За словами боксера, українець володіє як брудною, так і чистою тактикою, але в будь-якому разі, додав він, до досвіду Ломаченка ніхто не готовий.

Нагадаємо, що Лопес переміг Ломаченка рішенням суддів восени 2020 року та завоював титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко битиметься з Хейні 20 травня 2023 року в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Примітно, що букмекери не вважають українця фаворитом.

Нещодавно українець та американець провели дуель поглядів, під час якої суперник Ломаченка знайшов спосіб його принизити.