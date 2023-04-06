Усик поставив лайк під хвалебним постом Ломаченка про митрополита УПЦ МП

Боксер солідаризувався із колегою

Український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкій вазі Олександр Усик, який минулого тижня приходив до Києво-Печерської лаври помолитися, лайкнув хвалебний пост свого колеги-співвітчизника Василя Ломаченка про митрополита УПЦ московського патріархату Онуфрія.

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон опублікував у своєму акаунті у Instagram публікацію з фото священнослужителя. Легковаговик залишив під ним свою похвалу.

"Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Онуфрій – наш стовп. Мир усім! З Богом!", — написав Ломаченко.

Усик залишив під публікацією свій лайк. Примітно, що суперваговик відкрито засуджує повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Напередодні Ломаченко опублікував в Instagram відео українського "Союзу православних журналістів" (СПЖ), чим підіграв російській пропаганді. В ролику протестувальники біля Лаври названі "духовно-хворими, яких можна лише пожаліти".

Нагадаємо, що боксер з початку 2023 року приховує від українців свої посади в Instagram. Шанувальники "російського миру" в інших країнах і підписники з росії позитивно на них реагують. Раніше легковаговик вкотре підтримав УПЦ МП в ситуації з виселенням ченців із Київсько-Печерської лаври.