Усик поставил лайк под хвалебным постом Ломаченко о митрополите УПЦ МП

Боксер солидаризировался с коллегой

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который на прошлой неделе приходил в Киево-Печерскую лавру помолиться, лайкнул хвалебный пост своего коллеги-соотечественника Василия Ломаченко о митрополите УПЦ московского патриархата Онуфрие.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион опубликовал в своем аккаунте в Instagram публикацию с фото священнослужителя. Легковес оставил под ним свою похвалу.

"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш столб. Мир всем! С Богом!", — написал Ломаченко.

Усик оставил под публикацией свой лайк. Примечательно, что супертяжеловес открыто осуждает полномасштабное вторжение рф в Украину.

Накануне Ломаченко опубликовал в Instagram видео украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), чем подыграл российской пропаганде. В ролике протестующие у Лавры названы "духовно-больными, которых можно только пожалеть".

Напомним, что боксер с начала 2023 года скрывает от украинцев свои посты в Instagram. Поклонники "русского мира" в других странах и подписчики из рф положительно на них реагируют. Ранее легковес в очередной раз поддержал УПЦ МП в ситуации с выселением монахов из Киеве-Печерской лавры.