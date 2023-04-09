Два нокдауни та технокаут: потенційний суперник Ломаченка розтрощив непереможного боксера (відео)
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Гучний дебют у новій вазі
Американський ексчемпіон світу в двох категоріях Шакур Стівенсон (19–0, 9 КО), який може стати суперником українця Василя Ломаченка, переміг непереможного раніше японця Шуїчіро Йошино (16–0, 12 КО) технічним нокаутом.
Як повідомляє "Телеграф", японський боксер двічі побував у нокдауні, після чого в шостому раунді рефері зупинив бій. Це був перший поєдинок американця в легкій вазі.
Тепер Стівенсон є обов’язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Девін Хейні.
Останній битиметься за титул абсолютного чемпіона світу з Василем Ломаченком, а значить у майбутньому може стати суперником і українця.
Ломаченко вийде на ринг уже 20 травня, щоб побитися з Девіном Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Цікаво, що букмекери не бачать фаворитом українця.
Нещодавно суперники влаштували дуель поглядів, де американець знайшов спосіб принизити Ломаченка.