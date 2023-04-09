Два нокдауна и технокаут: потенциальный соперник Ломаченко сокрушил непобедимого боксера (видео)

Громкий дебют в новом весе

Американский экс-чемпион мира в двух категориях Шакур Стивенсон (19–0, 9 КО), который может стать соперником украинца Василия Ломаченко, победил непобедимого ранее японца Шуичиро Йошино (16–0, 12 КО) техническим нокаутом.

Как сообщает "Телеграф", японский боксер дважды побывал в нокдауне, после чего в шестом раунде рефери остановил бой. Это был первый поединок американца в легком весе.

Обзор боя Стивенсон - Йошино

Теперь Стивенсон — обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Дэвин Хэйни.

Последний будет драться за титул абсолютного чемпиона мира с Василием Ломаченко, а значит в будущем может стать соперником и украинца.

Ломаченко выйдет на ринг уже 20 мая, чтобы подраться с Девином Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Примечательно, что букмекеры не видят фаворитом украинца.

Недавно соперники устроили дуэль взглядов, на которой американец нашел способ унизить Ломаченко.