"Один місяць до бою": Ломаченко тренується під двома прапорами (фото)

Боксер веде підготовку до бою у США

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) напередодні бою з Девіном Хейні (17-2, 11 КО) показав фото зі своєї тренувальної бази у США.

Боксер тренується у залі під двома прапорами. Відповідний знімок спортсмен розмістив на своєму телеграм-каналі.

"Один місяць до бою", — підписав пост Ломаченко, який прикріпив знімок із тренувальної бази, а також постер до поєдинку.

На фото можна побачити синьо-жовтий український прапор, на якому написано прізвисько боксера — Loma, а також прапор Білгорода-Дністровського, звідки родом боксер.

Василь Ломаченко на тренувальній базі

Спортсмен також опублікував офіційний постер до бою Ломаченко — Хейні з написом "1 місяць до бою".

Постер до бою Ломаченко — Хейні

Нагадаємо, Ломаченко та Хейні домовилися про проведення бою 20 травня. На кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, яким володіє американець. Боксери вже зустрілися між собою на першій пресконференції перед боєм. Там Девін публічно принизив Василя.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко оскандалився, публікуючи пости на підтримку УПЦ МП.