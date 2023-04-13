Ломаченко вже не той: авторитетний тренер передрік фіаско українця

Шанси боксера піддаються сумнівам

Батько та тренер іменитого американського легковаговика Райана Гарсії Генрі сумнівається в перемозі українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) над абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні (29-0, 15 КО) в їхньому очному поєдинку.

В інтерв’ю Youtube-каналу FightHype.com Гарсія-старший посилається на те, що 24-річний Хейні переважає 35-річного Ломаченка з точки зору віку. На його думку, цей фактор може відіграти ключову роль.

"Ломаченко вже не такий, як був раніше. Він змінився. Я вважаю, що Девін переможе", — додав тренер.

Водночас колишній абсолютний чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) переконаний, що цей бій виграє Ломаченко.

На думку ексопонента українця, його співвітчизник не готовий до досвіду, який має Ломаченко.

Український боксер проведе поєдинок із Хейні 20 травня 2023 року. Цікаво, що букмекери не бачать фаворита в Ломаченку.

Нещодавно українець та американець провели дуель поглядів, під час якої суперник Ломаченка знайшов спосіб його принизити.