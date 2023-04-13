Ломаченко уже не тот: авторитетный тренер предрек фиаско украинца
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Шансы боксера поддаются сомнениям
Отец и тренер именитого американского легковеса Райана Гарсии Генри сомневается в победе украинского боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) над абсолютным чемпионом мира Девином Хэйни (29-0, 15 КО) в их очном поединке.
В интервью Youtube-каналу FightHype.com Гарсия-старший ссылается на то, что 24-летний Хэйни превосходит 35-летнего Ломаченко с точки зрения возраста. По его мнению, данный фактор может сыграть ключевую роль.
"Ломаченко уже не такой как был раньше. Он изменился. Я считаю, что Девин победит", — добавил тренер.
Вместе с тем, бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) убежден, что этот бой выиграет Ломаченко.
По мнению экс-соперника украинца, его соотечественник не готов к опыту, который есть у Ломаченко.
Украинский боксер проведет поединок с Хэйни 20 мая 2023 года. Любопытно, что букмекеры не видят фаворита в Ломаченко.
Недавно украинец и американец провели дуэль взглядов, по ходу которой соперник Ломаченко нашел способ его унизить.