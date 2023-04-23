Супербой потенциальных оппонентов Ломаченко завершился нокаутом (видео)

Непобежденным остался только один боксер

В рамках суперпоединока непобежденных американских боксеров Джервонта Дэвис (28–0, 26 KO) нокаутировал Райана Гарсию (23–1, 19 KO). Ранее еще один потенциальный оппонент украинца Василия Ломаченко Шакур Стивенсон (19–0, 9 КО) одолел непобедимого японца Шуичиро Йошино (16–0, 12 КО) благодаря технического нокаута.

Как сообщает "Телеграф", поединок прошел в американском Лас-Вегасе. Бой провели в договореном весе до 61,7 кг.

Суперлегковес Гарсия сотряс легковеса Дэвиса во втором раунде, но тот выстоял, после чего провел разящую контратаку и отправил визави в нокдаун.

Это позволило Дэвису навязать свой бокс оппоненту и нокаутировать его в седьмой трехминутке. Это первое поражение Гарсии в профессиональной карьере.

Оба боксера рассматриваются потенциальными соперниками Ломаченко.

Накануне украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою против Мартина Баколе (18-1, 13 КО) из ДР Конго.

Ранее отец и тренер Райана Гарсии Генри усомнился, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) победит абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0, 15 КО) в их будущем поединке.