Супербій потенційних опонентів Ломаченка завершився нокаутом (відео)

Непереможеним залишився лише один боксер

В рамках суперпоєдинку непереможених американських боксерів Джервонта Девіс (28–0, 26 KO) нокаутував Райана Гарсію (23–1, 19 KO). Раніше ще один потенційний опонент українця Василя Ломаченка Шакур Стівенсон (19–0, 9 КО) здолав непереможного японця Шуїчіро Йошино (16–0, 12 КО) завдяки технічному нокауту.

Як повідомляє "Телеграф", поєдинок пройшов в американському Лас-Вегасі. Бій провели в домовленій вазі до 61,7 кг.

Суперлегковаговик Гарсія збив з рівноваги легковаговика Девіса в другому раунді, але той вистояв, після чого провів контратаку і відправив візаві в нокдаун.

Це дозволило Девісу нав’язати свій бокс опоненту та нокаутувати його в сьомій трихвилинці. Це перша поразка Гарсії в професійній кар’єрі.

Обидва боксери розглядаються потенційними суперниками Ломаченка.

Напередодні український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (10–1, 8 КО) зазнав першої поразки в кар’єрі в бою проти Мартіна Баколе (18-1, 13 КО) з ДР Конго.

Раніше батько та тренер Райана Гарсії Генрі засумнівався, що Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) переможе абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (29-0, 15 КО) в їхньому майбутньому поєдинку.