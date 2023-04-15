"Дякую, що не на мові": росіяни захоплені Ломаченком

Росіяни масово вихваляють релігійні погляди українського боксера

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях двократний олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) продовжує публікувати пости на релігійну тематику. Раніше він "наїхав" на супротивників УПЦ МП.

Напередодні український спортсмен опублікував пост на своїй сторінці в Instagram про Страсну п’ятницю. Цього разу боксер не ображав противників так званого московського патріархату.

"Велика п'ятниця рятівних пристрастей Господа Ісуса Христа. "Вища насолода — заради Христа бути ненавидимими, виганяними, за віру в Бога терпіти будь-яку образу і ганьбу" — преподобний Макарій Великий. Мир усім з Богом", — написав боксер, що прикріпив до посту відео з американського фільму "Пристрасті Христові".

Зазначимо, сторінка Ломаченка заблокована в Україні, а тому більшість коментарів там залишають росіяни. Російські користувачі захоплено зустрічають кожен новий пост українця, а один із користувачів подякував спортсмену за те, що той пише не українською мовою.

"Васю, дякую, що не на мові, інакше б ми не зрозуміли. Вірю, що два братські народи в результаті будуть разом! Перемога близька!" — написав під постом Василя послідовник "російського миру".

Нагадаємо, нещодавно Василь опублікував відео про "духовно-хворих" протестувальників у Лаври. До цього Loma закликав молитися за ворогів.

Наразі боксер перебуває в США, де готується до поєдинку проти Девіна Хейні 20 травня. Букмекери вважають, що американець поб’є українця.