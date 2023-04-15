"Спасибо, что не на мове": россияне восхищены Ломаченко

Россияне массово восхваляют религиозные взгляды украинского боксера

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает публиковать посты на религиозную тематику. Ранее он "наехал" на противников УПЦ МП.

Накануне украинский спортсмен опубликовал пост на своей странице в Instagram о Страстной пятнице. На этот раз боксер не стал оскорблять противников так называемого московского патриархата.

"Великая пятница спасительных страстей Господа Иисуса Христа. "Высшее наслаждение — ради Христа быть ненавидимыми, изгоняемыми, за веру в Бога терпеть всякое оскорбление и позор" — преподобный Макарий Великий. Мир всем с Богом", — написал боксер, прикрепивший к посту видео из американского фильма "Страсти Христовы".

Отметим, страница Ломаченко заблокирована в Украине, а потому большинство комментариев там оставляют россияне. Российские пользователи восторженно встречают каждый новый пост украинца, а один из пользователей поблагодарил спортсмена за то, что тот пишет не на украинском языке.

"Вася, спасибо, что не на мове, иначе бы мы не поняли. Верю, что два братских народу в итоге будут вместе! Победа близка!" — написал под постом Василия последователь "русского мира".

Напомним, недавно Василий опубликовал видео про "духовно-больных" протестующих у Лавры. До этого Loma призвал молиться за врагов.

Сейчас боксер находится в США, где готовится к поединку против Девина Хейни 20 мая. К слову, букмекеры считают, что американец побьет украинца.