Новий суперник для Усика: зірка українського боксу програв уперше в кар’єрі (відео)

Бій був зупинений у 3-му раунді

Зірковий український боксер Ігор Шевадзуцький (10-1, 8 КО) програв поєдинок представнику ДР Конго Мартіну Баколі (18-1, 13 КО). Раніше потенційний суперник Василя Ломаченка Шакур Стівенсон (19–0, 9 КО) переміг непереможного боксера Шуїчіро Йошино (16–0, 12 КО) технічним нокаутом.

Як повідомляє "Телеграф", це перша поразка суперважковаговика на прізвисько "Халк" у професійній кар’єрі. Бій відбувся в рамках вечора боксу в польському Жешуві.

Повне відео бою

Баколі з самого початку поєдинку мав очевидну перевагу та завдав кілька разючих ударів по опоненту, які похитнули стійкість Шевадзуцького. У другому раунді конголезець взагалі відправив українця в нокдаун, а в третій трихвилинці рефері зупинив бій через явну перевагу африканського боксера.

Після поєдинку Баколі заявив, що хотів би битися із топ-боксерами суперважкої ваги: Ділліаном Вайтом, Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Нещодавно українські боксери Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даніель Лапін (7-0, 1 КО) та Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) ефектно виграли під час вечора боксу в Польщі.

Пізніше британський чемпіон за версією WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) заінтригував анонсом свого наступного суперника, яким може стати українець Олександр Усик (20-0, 13 КО).