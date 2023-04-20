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Дружина Усика порівняла путіна з пацюком

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Дружина Усика висловила захоплення Зеленським Новина оновлена 20 квітня 2023, 16:06
Дружина Усика висловила захоплення Зеленським. Фото instagram.com/usyk_kate1505

Обранка боксера оцінила дії українського лідера

Дружина українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина висловила своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським.

Кохана боксера опублікувала в Instagram сторіс із фотографією українського лідера. Знімок зроблено в одній із лікарень, де той відвідав військових.

"Слава Україні! Пишаюся нашим президентом, це факт! Який підтримує наших хлопців у кожному куточку, а не бігає по бункерам, як пацюк. Перемога за нами", — зазначила Усик.

Крім того, дружина спортсмена зробила репост повідомлення з офіційного акаунта команди Зеленського, де розповідається про поїздку президента до Полтавської області. Там Верховний головнокомандувач відвідав медичний центр, де лікуються українські військові.

Раніше дружина боксера опублікувала вражаюче відео про те, як у тренажерному залі працює її чоловік.

Перед цим із тризубом на плечі вона відвідала Миколаїв, де висловила захоплення українцями, які продовжують працювати в тяжких умовах.

Теги:
#Бокс #Володимир Путін #Володимир Зеленський #Олександр Усик #Катерина Усик