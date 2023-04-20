Дружина Усика порівняла путіна з пацюком

Обранка боксера оцінила дії українського лідера

Дружина українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина висловила своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським.

Кохана боксера опублікувала в Instagram сторіс із фотографією українського лідера. Знімок зроблено в одній із лікарень, де той відвідав військових.

"Слава Україні! Пишаюся нашим президентом, це факт! Який підтримує наших хлопців у кожному куточку, а не бігає по бункерам, як пацюк. Перемога за нами", — зазначила Усик.

Крім того, дружина спортсмена зробила репост повідомлення з офіційного акаунта команди Зеленського, де розповідається про поїздку президента до Полтавської області. Там Верховний головнокомандувач відвідав медичний центр, де лікуються українські військові.

Раніше дружина боксера опублікувала вражаюче відео про те, як у тренажерному залі працює її чоловік.

Перед цим із тризубом на плечі вона відвідала Миколаїв, де висловила захоплення українцями, які продовжують працювати в тяжких умовах.