Дружина Усика з тризубом на плечі відвідала Миколаїв (фото)

Катерина захоплена українцями, які продовжують працювати у тяжких умовах

Катерина Усик, дружина українського боксера, чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі (20-0, 13 КО) Олександра Усика з’їздила до Миколаєва, який страждає від ударів росії з самого початку великої війни.

Про свою поїздку Катерина повідомила на сторінці в Instagram. Крім того, дружина спортсмена, яка була одягнена в куртку з тризубом на плечі, показала кілька кадрів зі зруйнованими будинками. Усик зазначила, що в цьому місті не залишилося майже жодної цілої будівлі.

"Немає в Україні людини, яка не постраждала від агресії росії. Побувала в місті героїв Миколаїв. Я захоплена мужністю і людяністю місцевих. Багато зруйнованих будівель. Я не бачила майже жодного будинку, де є цілі вікна! При цьому місто продовжує жити й працювати. Неймовірні українці. Слава нашим людям та ЗСУ”, — написала Катерина.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Катерина стала голосом народного гніву, розповідаючи на весь світ про злочини росіян. Через це на неї ллється багато бруду з рф. Нещодавно Олександр звернувся до ненависників та ворогів його дружини.