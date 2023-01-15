Жена Усика с тризубом на плече посетила Николаев (фото)

Екатерина восхищена украинцами, которые продолжают работать в тяжелых условиях

Екатерина Усик, жена украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе (20-0, 13 КО) Александра Усика съездила в Николаев, который страдает от ударов рф с самого начала большой войны.

О своей поездке Екатерина сообщила на странице в Instagram. Кроме того, супруга спортсмена, которая была одета в куртку с тризубом на плече, показала несколько кадров с разрушенными рф зданиями. Усик отметила, что в этом городе не осталось почти ни единого целого здания.

"Нет в Украине человека, не пострадавшего от агрессии россии. Побывала в городе героев Николаев. Я восхищена мужеством и человечностью местных. Много разрушенных зданий. Я не видела почти ни одного дома, где есть целые окна! При всем этом город продолжает жить и работать. Невероятные украинцы. Слава нашим людям и ВСУ", — написала Екатерина.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Екатерина стала голосом народного гнева, рассказывая на весь мир о преступлениях россиян. Из-за этого на нее льется много грязи из рф. Недавно Александр обратился к ненавистникам и врагам его жены.