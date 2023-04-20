Буде бій з Усиком? Ф’юрі заінтригував анонсом наступного поєдинку (відео)

Боксер пообіцяв монструозний поєдинок

Британський чемпіон за версією WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) заявив, що незабаром буде оголошено ім’я його наступного суперника. Раніше зірвався його поєдинок з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.

В акаунті в Twitter боксер повідомив про те, що "невдовзі будуть чудові новини". Він також пообіцяв неминучу дату та абсолютно монструозний бій.

"Залишайтеся на зв’язку, тому що король світу за версією WBC у суперважкій вазі повернеться вже дуже скоро", — заінтригував Ф’юрі.

Незважаючи на зрив поєдинку, чутки про можливе проведення бою британського боксера проти Усика не вщухають. Нагадаємо, Ф’юрі висунув ультимативну пропозицію українцю про те, що гонорар розподілиться 70 на 30 на користь британця.

Усик погодився, але також висунув свою умову, після чого британець поставив українцю ще одну вимогу, і переговори між потенційними суперниками зайшли в глухий кут.

Повідомлялося, що британський боксер Ентоні Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном отримав шанс побитися з Ф’юрі, про бій яких говорять уже давно.

Якщо поєдинок Усика з Ф’юрі найближчим часом не відбудеться, то українець, швидше за все, захищатиме один зі своїх поясів проти Даніеля Дюбуа.