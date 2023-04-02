Джошуа побив Франкліна та викликав на бій Ф’юрі (відео)

Джошуа провів перший бій після двох поразок від Усика

У суботу, 1 квітня, в Лондоні на O2 Arena відбувся великий вечір професійного боксу від промоушену Matchroom Boxing, головною подією якого став супербій у важкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22) — Джермейн Франклін (21-2, 14 КО). AJ повернувся на ринг після болісної поразки від українця Олександра Усика у реванші.

Поєдинок тривав 12 раундів та завершився впевненою перемогою Джошуа одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє Matchroom Boxing у Twitter. Підсумковий суддівський рахунок 118-111, 117-111, 117-111 на користь британця, який здобув 25 перемогу на профі-ринзі при трьох поразках. Американець, у свою чергу, програв удруге поспіль, маючи у своєму послужному списку 21 перемогу.

Після перемоги Джошуа викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі.

Повний відеоогляд бою Джошуа — Франклін буде доступний тут пізніше.

Боксери навіть зчепилися після фінального гонга:

Ексчемпіон світу Джошуа вийшов у ринг уперше після поразки від українця Олександра Усика. Вперше з 2015 року британець не бився за чемпіонський титул.

Франклін у свою чергу у своєму останньому поєдинку досить спірно програв британцю Ділліан Вайту рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, Джошуа після бою з Франкліном отримав чудову нагоду битися з Ф’юрі. Про бій двох британських гігантів говорять уже давно. До речі, "Циганський король" та Олександр Усик не зуміли домовитися про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Українець, схоже, проведе захист одного із поясів проти Даніеля Дюбуа.