Джошуа побил Франклина и вызвал на бой Фьюри (видео)

Джошуа провел первый бой после двух поражений от Усика

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на O2 Arena состоялся большой вечер профессионального бокса от промоушена Matchroom Boxing, главным событием которого стал супербой в тяжелом весе Энтони Джошуа (25–3, 22) — Джермейн Франклин (21–2, 14 КО). AJ вернулся на ринг после болезненного поражения от украинца Александра Усика в реванше.

Поединок продлился 12 раундов и завершился уверенной победой Джошуа единогласным решением судей. Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter. Итоговый судейский счет 118-111, 117-111, 117-111 в пользу британца, который добыл 25-ю победу на профи-ринге при трех поражениях. Американец, в свою очередь, проиграл во второй раз подряд, имея в своем послужном списке 21 победу.

После победы Джошуа вызвал на бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Полный видеообзор боя Джошуа — Франклин будет доступен здесь позднее.

Боксеры даже сцепились после финального гонга:

Экс-чемпион мира Джошуа вышел в ринг впервые после поражения от украинца Александра Усика. Впервые с 2015 года британец не бился за чемпионский титул.

Франклин, в свою очередь, в своем последнем поединке достаточно спорно проиграл британцу Диллиан Уайту решением большинства судей.

Напомним, Джошуа после боя с Франклином получил отличную возможность сразиться с Фьюри. Про бой двух британских гигантов говорят уже давно. К слову, "Цыганский король" и Александр Усик не сумели договориться о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец, похоже, проведет защиту одного из поясов против Даниэля Дюбуа.