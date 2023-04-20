Будет бой с Усиком? Фьюри заинтриговал анонсом следующего поединка (видео)

Боксер пообещал монструозный поединок

Британский чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что вскоре будет объявлено имя его следующего соперника. Ранее сорвался его поединок с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

В своем аккаунте в Twitter боксер сообщил о том, что "скоро будут отличные новости". Он также пообещал неизбежную дату и абсолютно монструозный бой.

"Оставайтесь на связи, потому что король мира по версии WBC в супертяжелом весе вернется уже очень скоро", — заинтриговал Фьюри.

Несмотря на срыв поединка, слухи о возможном проведении боя британского боксера против Усика не утихают. Напомним, Фьюри выдвинул ультимативное предложение украинцу о том, что гонорар распределится 70 на 30 в пользу британца.

Усик согласился, но также выдвинул свое условие, после чего британец поставил украинцу еще одно требование, и переговоры между потенциальными соперниками зашли в тупик.

Сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином получил шанс подраться с Фьюри, про бой которых говорят уже давно.

Если поединок Усика с Фьюри в ближайшее время не состоится, то украинец, скорее всего, он будет защищать один из своих поясов против Даниэля Дюбуа.