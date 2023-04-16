Усик следующий? Бой супертяжей в Британии завершился громкой сенсацией (видео)

В Лондоне прошел большой бой в хевивейте

В субботу, 15 апреля, в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джо Джойс (15-1, 14 КО) — Чжан Чжилей (25-1-1, 20 KO). На кону стоял пояс временного чемпиона WBO и статус претендента на полноценный пояс, которым владеет украинец Александр Усик (20-0, 13 КО). Недавно у нашего чемпиона сорвался бой.

Бой в Лондоне завершился сенсационной победой Чжилея, сообщает Boxing on BT Sport в Twitter. В шестом раунде рефери приостановил поединок, потому что глаз Джойса почти закрылся из-за большого количества пропущенных ударов.

У Джойса сильно заплыл глаз

Во втором раунде Чжилей пошатнул Джойса:

Полное видео боя Джо Джойс — Чжан Чжилей:

39-летний Чжилей после боя заявил, что хочет провести поединок против Тайсона Фьюри, хотя является обязательным претендентом на титул Усика.

Ранее Усик назвал украинского футболиста, который может получить "Золотой мяч". Также украинский чемпион анонсировал свой дебют в профессиональном футболе на уровне Украинской премьер-лиги. Александр хочет сыграть за "Полесье" против киевского "Динамо".