Усик наступний? Бій суперваговиків у Британії завершився гучною сенсацією (відео)

У Лондоні пройшов великий бій у гевівейті

У суботу, 15 квітня, в Лондоні відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій суперваговиків Джо Джойс (15-1, 14 КО) — Чжан Чжилей (25-1-1, 20 KO). На кону стояв пояс тимчасового чемпіона WBO та статус претендента на повноцінний пояс, яким володіє українець Олександр Усик (20-0, 13 КО). Нещодавно у нашого чемпіона зірвався бій.

Бій у Лондоні завершився сенсаційною перемогою Чжилея, повідомляє Boxing on BT Sport у Twitter. У шостому раунді рефері призупинив поєдинок, бо око Джойса майже закрилося через велику кількість пропущених ударів.

У Джойса сильно запливло око

У другому раунді Чжилей похитнув Джойса:

Повне відео бою Джо Джойс — Чжан Чжилей:

39-річний Чжилей після бою заявив, що хоче провести поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, хоча є обов’язковим претендентом на титул Усика.

Раніше Усик назвав українського футболіста, який може здобути "Золотий м’яч". Також український чемпіон анонсував свій дебют у професійному футболі на рівні Української прем’єр-ліги. Олександр хоче зіграти за "Полісся" проти київського "Динамо".