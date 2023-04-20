Жена Усика сравнила путина с крысой

Избранница боксера оценила действия украинского лидера

Супруга украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) Екатерина выразила свое восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским.

Любимая боксера опубликовала в Instagram сторис с фотографией украинского лидера. Снимок сделан в одной из больниц, где он навестил военных.

"Слава Украине! Горжусь нашим президентом, это факт! Который поддерживает наших ребят в каждом уголке, а не бегает по бункерам, как крыса. Победа за нами", — отметила Усик.

Кроме того, жена спортсмена сделала репост сообщения с официального аккаунта команды Зеленского, где рассказывается про поездку президента в Полтавскую область. Там Верховный главнокомандующий посетил медицинский центр, где проходят лечение украинские военные.

Ранее жена боксера опубликовала впечатляющее видео о том, как в тренажерном зале работает ее муж.

Перед этим с тризубом на плече она посетила Николаев, где выразила восхищение украинцами, которые продолжают работать в тяжелых условиях.