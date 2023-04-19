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"Поки в Україні немає боксу": росіянам відмовили в проведенні супербою

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Бівол не зможе поборотися за титул WBC
Бівол не зможе поборотися за титул WBC. Фото Колаж "Телеграфу"

WBC виявила безкомпромісність

Всесвітня боксерська рада (WBC) не дозволила провести поєдинок між росіянами — чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (21-0, 11 КО) та володарем титулів WBO, WBC та IBF Артуром Бетербієвим (19-0, 19). Раніше Україна домоглася виключення всіх росіян зі всіх рейтингів за версією організації.

Про це Izquierdazo заявив президент WBC Маурісіо Сулейман. За його словами, це пов’язано з позицією організації щодо рф та її війни з Україною.

"[Цей бій буде без титулу WBC,] саме так. Поки не буде боксу в Україні, ми не будемо приймати бокс в росії. Принаймні він не санкціонований WBC", — підкреслив функціонер.

Команди боксерів з рф ведуть переговори про проведення поєдинку. Без пояса WBC жоден із потенційних переможців не буде абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі.

Наприкінці 2022 року Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дозволила росіянам боротися за титули.

Нагадаємо, що пояс WBA в суперважкій вазі належить українцю Олександру Усику. Всесвітня боксерська асоціація призначила йому обов’язковий захист проти британського бійця Даніеля Дюбуа.

Теги:
#Бокс #WBC #Маурісіо Сулейман #Артур Бетербієв #Дмитро Бівол