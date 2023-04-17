Пропустив 80 ударів: британський боксер вразив побитим обличчям після сенсаційної поразки (фото)
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- 2006
Суперваговик зазнав першої поразки в кар’єрі
Британський боксер Джо Джойс (15-1, 14 КО) вразив користувачів соцмереж станом свого обличчя після сенсаційної поразки від китайського суперважковаговика Чжан Чжилея (25-1-1, 20 KO).
Як повідомляє "Телеграф", в мережі не залишили поза увагою запливле око суперважковаговика, а також пошкодження його носа і вилиць після поєдинку. За статистикою, він пропустив 80 ударів.
"Джо Джойс після двох раундів":
"Джо Джойс провів чудовий час":
"Рентген підборіддя Джо Джойса":
"Один із суддів віддавав перемогу Джойсу...":
"Око Джо Джойса схоже на рот Гомера Сімпсона":
В шостому раунді рефері призупинив бій, оскільки око Джойса виявилося майже закрите через надмірну кількість пропущених ударів. Це його перша поразка в кар’єрі.
Після поєдинку Чжилей заявив, що хоче битися з Тайсоном Ф’юрі, хоча є обов’язковим претендентом на титул українця Олександра Усика.
Раніше в українського суперважковаговика зірвався багатоочікуваний бій з Тайсоном Ф’юрі.
Напередодні українські боксери Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даніель Лапін (7-0, 1 КО) та Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) здобули вражаючі перемоги на вечорі боксу в Згожелеці (Польща).