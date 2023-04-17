Пропустив 80 ударів: британський боксер вразив побитим обличчям після сенсаційної поразки (фото)

Суперваговик зазнав першої поразки в кар’єрі

Британський боксер Джо Джойс (15-1, 14 КО) вразив користувачів соцмереж станом свого обличчя після сенсаційної поразки від китайського суперважковаговика Чжан Чжилея (25-1-1, 20 KO).

Як повідомляє "Телеграф", в мережі не залишили поза увагою запливле око суперважковаговика, а також пошкодження його носа і вилиць після поєдинку. За статистикою, він пропустив 80 ударів.

"Джо Джойс після двох раундів":

"Джо Джойс провів чудовий час":

"Рентген підборіддя Джо Джойса":

"Один із суддів віддавав перемогу Джойсу...":

"Око Джо Джойса схоже на рот Гомера Сімпсона":

В шостому раунді рефері призупинив бій, оскільки око Джойса виявилося майже закрите через надмірну кількість пропущених ударів. Це його перша поразка в кар’єрі.

Після поєдинку Чжилей заявив, що хоче битися з Тайсоном Ф’юрі, хоча є обов’язковим претендентом на титул українця Олександра Усика.

Раніше в українського суперважковаговика зірвався багатоочікуваний бій з Тайсоном Ф’юрі.

Напередодні українські боксери Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даніель Лапін (7-0, 1 КО) та Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) здобули вражаючі перемоги на вечорі боксу в Згожелеці (Польща).