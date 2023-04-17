Пропустил 80 ударов: британский боксер поразил побитым лицом после сенсационного поражения (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1943
Супертяжеловес потерпел первое поражение в карьере
Британский боксер Джо Джойс (15-1, 14 КО) поразил пользователей соцсетей состоянием своего лица после сенсационного поражения от китайского супертяжеловеса Чжан Чжилея (25-1-1, 20 KO).
Как сообщает "Телеграф", в сети не оставили без внимания заплывший глаз супертяжеловеса, а также увечья его носа и скул после поединка. Согласно статистике, он пропустил 80 ударов.
"Джо Джойс после двух раундов":
"Джо Джойс провел отличное время":
"Рентген подбородка Джо Джойса":
"Один из судей отдавал победу Джойсу…":
"Глаз Джо Джойса похож на рот Гомера Симпсона":
В шестом раунде рефери приостановил бой, поскольку глаз Джойса оказался почти закрыт из-за чрезмерного количества пропущенных ударов. Это его первое поражение в карьере.
После поединка Чжилей заявил, что хочет драться с Тайсоном Фьюри, хотя является обязательным претендентом на титул украинца Александра Усика.
Ранее у украинского супертяжеловаса сорвался многоожидаемый бой с Тайсоном Фьюри.
Накануне украинские боксеры Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) и Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) одержали впечатляющие победы на вечере бокса в Згожелеце (Польша).