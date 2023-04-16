Непобедимые украинские боксеры "зажгли" в Польше (видео)

Боксеры добыли впечатляющие победы

В субботу, 15 апреля, трио украинских боксеров Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) и Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) добыли очередные победы на вечере бокса в Згожелеце (Польша). В этот же день состоялся супербой Джо Джойс — Чжан Чжилей.

О победах украинских боксеров сообщает промоутерская компания K2 в Facebook. Украинцы остаются непобежденными на профи-ринге: у Митрофанова теперь 13 побед, у Лапина – 7, а у Харцыза – 2.

Митрофанов триумфально вернулся в ринг и защитил титул WBO Oriental в бою с венесуэльцем Хуаном Карлосом Родригесом (18-5, 17 КО). По итогам шести раундов все судьи отдали победу украинцу — 60:54, 59:55, 60:54.

Харцыз победил чешского боксера Петра Рандишека (2-2, 2 КО) техническим нокаутом в первом раунде.

Лапин одержал досрочную победу в первом раунде над 42-летним испанцем Эмануэлем Фезо (10-14-2, 4 КО).

Ранее российский боксер Александр Поветкин высказался касательно Александра Усика. К слову, у украинского чемпиона недавно сорвался большой бой с Тайсоном Фьюри.