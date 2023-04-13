"Я этого не проглочу": Поветкину не понравились слова Усика о россии

Экс-боксер высказался об отношении к украинцу

Бывший российский чемпион мира Александр Поветкин признался, что был оскорблен высказываниями действующего украинского чемпиона мира WBA, IBF, WBO Александра Усик о его стране. В том же интервью он заявил, что диктатор рф Владимир Путин "все сделал правильно", когда начал полномасштабное вторжение в Украину, поскольку у него "были данные разведки".

В интервью YouTube-каналу "Ушатайка" боксер заявил, что всегда был за россию — права она или нет. По его мнению, сейчас в своей агрессии против Украины рф права.

Боксер отметил, что у него нет какого-то негатива к Усику, и он "прекрасно понимает", что тот "живет в этой стране", и "мы же не знаем, что там происходит".

"Но я этого не проглочу. Когда мы встретимся, я его обязательно спрошу, почему. Я никого не позволял себе оскорблять никого, их народ. А что там происходит… Их военные прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают", — ударился в кремлевскую пропаганду Поветкин.

Ранее экс-супертяжу привиделось, что "Усика прижали", из-за чего украинец якобы не может говорить то, что хочет.

Усик активен в медиа, осуждая войну рф против Украины. Ранее стало известно, что российские оккупанты украли из его дома в Киевской области бойлер.

Напомним, что бой супертяжеловеса с британским боксером Тайсоном Фьюри был отменен.