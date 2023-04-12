Владимир Кличко - о видео казни украинского военного: "Мы победим российское варварство"

Экс-чемпион отреагировал на жуткие кадры

Легендарный боксер Владимир Кличко прокомментировал появление жуткого видео с обезглавливанием украинского военнопленного российскими оккупантами.

В своем аккаунте в Twitter он отметил, что террористы страны-агрессора не просто совершают преступления, но и стремятся как можно громче о них рассказать. По его мнению, это делается, чтобы распространить страх.

"Это видео с обезглавливанием – это варварство. рф таким образом только раcкрывает свое мерзкое лицо. Мы давно победили страх, скоро победим и российское варварство", — убежден Кличко.

Сообщалось, что в соцсетях появились два видео, где рашисты отрезают головы украинским военным, одно из которых снято 8 апреля боевиками ЧВК "Вагнера".

На втором видео можно услышать голос за камерой, где звук, скорее всего, искажен, чтобы помешать идентификации говорящего. Тот говорит: "Бронетранспортер подорвался на мине". Судя по всему, речь идет о телах украинских военных на земле, после чего голос со смехом продолжает: "Они убили их. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". Также у мертвых военных были отрезаны руки.