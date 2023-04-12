Володимир Кличко — про відео страти українського військового: "Ми переможемо російське варварство"

Екс-чемпіон відреагував на моторошні кадри

Легендарний боксер Володимир Кличко прокоментував появу жахливого відео із обезголовленням українського військовополоненого російськими окупантами.

У своєму акаунті в Twitter він зазначив, що терористи країни-агресора не просто вчиняють злочини, а й прагнуть якнайголосніше про них розповісти. На його думку, це робиться, щоб поширити страх.

"Це відео з обезголовленням — це варварство. Росія таким чином тільки розкриває своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо і російське варварство", — переконаний Кличко.

Повідомлялося, що в соцмережах з’явилися два відео, де рашисти відрізають голови українським військовим, одне з яких знято 8 квітня бойовиками ПВК "Вагнера".

На другому відео можна почути голос за камерою, де звук, швидше за все, спотворений, щоб перешкодити ідентифікації того, хто говорить. Той каже: "Бронетранспортер підірвався на міні". Зважаючи на все, йдеться про тіла українських військових на землі, після чого голос зі сміхом продовжує: "Вони вбили їх. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови". Також в мертвих військових були відрізані руки.