Экс-боксер продолжает защищать агрессию своей страны

Российский экс-чемпион мира Александр Поветкин рассказал о своем разговоре с украинским чемпионом мира WBA, IBF, WBO Александром Усиком. Ранее бывший боксер оправдал полномасштабное вторжение своей страны в Украину.

В интервью YouTube-каналу "Ушатайка" он заявил, что российский диктатор Владимир Путин "все сделал правильно", поскольку у страны-агрессора "были данные разведки".

"Они посмотрели и видели, что у наших границ скапливается натовская армия. Так бы была война на нашей территории. Так что, думаю, все правильно сделали.

Он [Усик] считает, что на его страну мы напали. Почему они не говорят, что происходило в Луганске, на Донбассе? Я там был. Сколько там детей похоронили. Они это не показывают, что с Украиной делали. Надо было раньше этот народ защитить. Это наш народ. Усик считает, что это все неправда", — резюмировал Поветкин после распространения откровенных фейков, перевернув все с ног на голову.

Напомним, что Усик активен в медиа, осуждая войну россии против Украины. Ранее стало известно, что российские захватчики украли бойлер из дома украинского боксера в Киевской области.

Напомним, что поединок супертяжеловеса с Тайсоном Фьюри отменили.