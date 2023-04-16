Непереможні українські боксери "запалили" у Польщі (відео)

Боксери здобули ефектні перемоги

У суботу, 15 квітня, тріо українських боксерів Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даніель Лапін (7-0, 1 КО) та Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) здобули чергові перемоги на вечорі боксу у Згожелеце (Польща). Цього ж дня відбувся супербій Джо Джойс — Чжан Чжилей.

Про перемоги українських боксерів повідомляє промоутерська компанія K2 у Facebook. Українці залишаються непереможеними на профі-ринзі: у Митрофанова тепер 13 перемог, у Лапіна – 7, а у Харциза – 2.

Митрофанов тріумфально повернувся в ринг і захистив титул WBO Oriental у бою з венесуельцем Хуаном Карлосом Родрігесом (18-5, 17 КО). За підсумками шести раундів усі судді віддали перемогу українцеві – 60:54, 59:55, 60:54.

Харциз переміг чеського боксера Петра Рандишека (2-2, 2 КО) технічним нокаутом у першому раунді.

Лапін здобув дострокову перемогу у першому раунді над 42-річним іспанцем Емануелем Фезо (10-14-2, 4 КО).

Раніше російський боксер Олександр Повєткін висловився щодо Олександра Усика. До речі, в українського чемпіона нещодавно зірвався великий бій із Тайсоном Ф’юрі.