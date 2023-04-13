"Я цього не проковтну": Повєткіну не сподобалися слова Усика про росію

Ексбоксер висловився про ставлення до українця

Колишній російський чемпіон світу Олександр Повєткін зізнався, що був ображений висловлюваннями чинного українського чемпіона світу WBA, IBF, WBO Олександра Усика про його країну. В тому ж інтерв’ю він заявив, що диктатор рф Володимир Путін "все зробив правильно", коли почав повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки в нього "були дані розвідки".

В інтерв’ю YouTube-каналу "Ушатайка" боксер заявив, що завжди був за росію — права вона чи ні. На його думку, зараз у своїй агресії проти України рф права.

Боксер зазначив, що в нього немає якогось негативу до Усика, і він "прекрасно розуміє", що той "живе в цій країні", і "ми ж не знаємо, що там відбувається".

"Але я цього не проковтну. Коли ми зустрінемося, я його обов’язково спитаю, чому. Я нікого не дозволяв собі ображати нікого, їхній народ. А що там відбувається… Їхні військові ховаються за мирним народом, а потім щось про наших розповідають", — вдарився в кремлівську пропаганду Повєткін.

Раніше екссупертяжу здалося, що "Усика притиснули", через що українець нібито не може говорити те, що хоче.

Усик активний в медіа, засуджуючи війну рф проти України. Раніше стало відомо, що російські окупанти вкрали з його будинку на Київщині бойлер.

Нагадаємо, що бій суперважковаговика з британським боксером Тайсоном Ф’юрі був скасований.