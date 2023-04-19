Укр

"Пока в Украине нет бокса": россиянам отказали в проведении супербоя

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Андрей Синявский Андрей Синявский
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Бивол не сможет побороться за титул WBC
Бивол не сможет побороться за титул WBC. Фото Коллаж "Телеграфа"

WBC проявила бескомпромиссность

Всемирный боксерский совет (WBC) не разрешила провести поединок между россиянами — чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и обладателем титулов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым (19-0, 19). Ранее Украина добилась исключения всех россиян из всех рейтингов по версии организации.

Об этом Izquierdazo заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По его словам, это связано с позицией организации по отношению к рф и ее войне с Украиной.

"[Этот бой будет без титула WBC,] именно так. Пока не будет бокса в Украине, мы не будем принимаем бокс в россии. По крайней мере, он не санкционированный WBC", — подчеркнул функционер.

Команды боксеров из рф ведут переговоры о проведении поединка. Без пояса WBC ни один из потенциальных победителей не будет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В конце 2022 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила россиянам бороться за титулы.

Напомним, что пояс WBA в супертяжелом весе принадлежит украинцу Александру Усику. Всемирная боксерская ассоциация назначила ему обязательную защиту против британского бойца Даниэля Дюбуа.

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#Бокс #WBC #Маурисио Сулейман #Артур Бетербиев #Дмитрий Бивол