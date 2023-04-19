"Отбитый" Валуев стал посмешищем, рассказав о коварном плане Польши

Бывшего спортсмена высмеяли в сети

Бывший боксер, депутат Госдумы рф Николай Валуев предложил провести альтернативный турнир по боксу для отбора на Олимпийские игры. Дело в том Международный олимпийский комитет не хочет сотрудничать с международной боксерской ассоциацией (IBA), которая сняла все санкции с российских и белорусских атлетов.

Валуев в комментарии "Матч ТВ" заявил, что поляки и другие европейские лидеры якобы боятся допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям, а потому разрабатывают план, чтобы не допустить этого.

"Нас не то, что не ждут там, а не дадут возможность приехать. Про визы мы уже слышали, предложение Германии и Польши уже прозвучало. Это было как руководство к действию.

Нужен альтернативный турнир, куда приедут все сильнейшие спортсмены Европы и планеты. Российские и белорусские боксеры сильнейшие на планете, а тем более в Европе. Чемпион россии сегодня это почти гарантировано звание чемпиона Европы. Если российская команда туда не приезжает на отборочный турнир, то мы рискуем остаться без олимпийской визы.

Многие поляки и европейские лидеры понимают, что им не придется конкурировать с сильнейшими спортсменами Европы. План налицо, но от этого вся грязь в этой ситуации не становится меньше", – сказал Валуев.

В сети лишь посмеялись над бывшим боксером, а один из пользователей даже назвал его "отбитым".

В сети высмеяли очередную инициативу Николая Валуева

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Отметим, Польша запретила российским спортсменам участвовать в Европейских играх-2023. Именно там пройдет квалификационный боксерский турнир на Олимпийские игры в Париже. К слову, из-за российского влияния на IBA бокс могут полностью исключить из программы Олимпиад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале между IBA и сборной Украины. После протеста украинских боксеров организация разрешила украинскую символику, но при этом запретила название "Украина".