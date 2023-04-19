"Відбитий" Валуєв став посміховиськом, розповівши про підступний план Польщі

Колишнього спортсмена висміяли у мережі

Колишній боксер, депутат Держдуми рф Микола Валуєв запропонував провести альтернативний турнір з боксу для відбору на Олімпійські ігри. Річ у тому, що Міжнародний олімпійський комітет не хоче співпрацювати з міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яка зняла всі санкції з російських та білоруських атлетів.

Валуєв у коментарі "Матч ТВ" заявив, що поляки та інші європейські лідери нібито бояться допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, а тому розробляють план, щоб не допустити цього.

"Нас не те, що не чекають там, а не дадуть можливість приїхати. Про візи ми вже чули, пропозиція Німеччини та Польщі вже прозвучала. Це було як посібник до дії.

Потрібен альтернативний турнір, куди приїдуть усі найсильніші спортсмени Європи та планети. Російські та білоруські боксери найсильніші на планеті, а тим більше в Європі. Чемпіон росії сьогодні це майже гарантоване звання чемпіона Європи. Якщо російська команда туди не приїжджає на відбірковий турнір, то ми ризикуємо залишитись без олімпійської візи.

Багато поляків та європейських лідерів розуміють, що їм не доведеться конкурувати з найсильнішими спортсменами Європи. План очевидний, але від цього весь бруд у цій ситуації не стає меншим", – сказав Валуєв.

У мережі лише посміялися з колишнього боксера, а один із користувачів навіть назвав його "відбитим".

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Зазначимо, Польща заборонила російським спортсменам брати участь у Європейських іграх-2023. Саме там пройде кваліфікаційний боксерський турнір на Олімпійські ігри у Парижі. До речі, через російський вплив на IBA бокс можуть повністю виключити із програми Олімпіад.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал між IBA та збірною України. Після протесту українських боксерів організація дозволила українську символіку, але заборонила назву "Україна".