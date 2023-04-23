Новый соперник для Усика: звезда украинского бокса проиграл впервые в карьере (видео)

Бой был остановлен в 3-м раунде

Звездный украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 КО) проиграл поединок представителю ДР Конго Мартину Баколе (18-1, 13 КО). Ранее потенциальный соперник Василия Ломаченко Шакур Стивенсон (19–0, 9 КО) победил непобедимого боксера Шуичиро Йошино (16–0, 12 КО) техническим нокаутом.

Как сообщает "Телеграф", это первое поражение супертяжеловеса по прозвищу "Халк" в профессиональной карьере. Бой состоялся в рамках вечера бокса в польском Жешуве.

Полное видео боя

Баколе с самого начала поединка имел очевидное преимущество и нанес несколько разящих ударов по оппоненту, которые пошатнули стойкость Шевадзуцкого. Во втором раунде конголезец и вовсе отправил украинца в нокдаун, а в третьей трехминутке рефери остановил бой из-за явного перевеса африканского боксера.

После поединка Баколе заявил, что хотел бы драться с топ-боксерами супертяжелового веса: Диллианом Уайтом, Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Недавно украинские боксеры Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) и Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) эффектно выиграли во время вечера бокса в Польше.

Позже британский чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заинтриговал анонсом своего следующего соперника, которым может стать украинец Александр Усик (20-0, 13 КО).